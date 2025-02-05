Пониженные взносы 15% начинаются с месяца включения в реестр МСП

Пониженный тариф взносов 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ (в 2024 году – 1 МРОТ) применяется бизнесом, который включен в реестр МСП.

Если компанию исключили из этого реестра, то право на пониженные взносы утрачивается. Если потом ее снова включили в этот реестр, вновь нужно применять пониженный тариф.

Разъяснение дает ФНС в письме от 16.01.2025 № ЗГ-2-11/473@.

Пониженный тариф действует: с 1 числа месяца, в котором сведения о компании внесены в единый реестр субъектов МСП;

до 1 числа месяца, в котором она исключена из этого реестра.

Ситуация: АО исключили из реестра МСП 10.07.2023. Затем АО включили в реестр МСП 10.12.2023.

Эта компания может применять пониженные взносы с 01.12.2023.

Таким образом, с 01.01.2023 по 30.11.2023 компания применяет общий тариф, а с 01.12.2023 – пониженный.

При расчете налога на прибыль страховые взносы учитываются в составе прочих расходов, пояснила ФНС. Ранее Минфин в письме от 19.04.2024 № 03-15-08/37041 пояснял, что в расходах взносы учитывают в размере, который указан в РСВ.

Напомним, применение пониженного тарифа – это обязанность малого бизнеса, а не право.