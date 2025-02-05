Пониженные взносы 15% начинаются с месяца включения в реестр МСП

Если компанию исключили из этого реестра, то право на пониженные взносы утрачивается. Если потом ее снова включили в этот реестр, вновь нужно применять пониженный тариф.
Разъяснение дает ФНС в письме от 16.01.2025 № ЗГ-2-11/473@.
Пониженный тариф действует:
с 1 числа месяца, в котором сведения о компании внесены в единый реестр субъектов МСП;
до 1 числа месяца, в котором она исключена из этого реестра.
Ситуация: АО исключили из реестра МСП 10.07.2023. Затем АО включили в реестр МСП 10.12.2023.
Эта компания может применять пониженные взносы с 01.12.2023.
Таким образом, с 01.01.2023 по 30.11.2023 компания применяет общий тариф, а с 01.12.2023 – пониженный.
При расчете налога на прибыль страховые взносы учитываются в составе прочих расходов, пояснила ФНС. Ранее Минфин в письме от 19.04.2024 № 03-15-08/37041 пояснял, что в расходах взносы учитывают в размере, который указан в РСВ.
Напомним, применение пониженного тарифа – это обязанность малого бизнеса, а не право.
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