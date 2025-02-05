Провайдеры подняли цены на домашний интернет

Домашний интернет и платное ТВ стали дороже для абонентов. В среднем стоимость услуг связи выросла на 100 рублей.

С начала 2025 года цены на домашний интернет выросли на 5-15% или в среднем на 100 рублей.

Например, с 1 февраля московский МТС поднял ежемесячную абонентскую плату за домашний интернет, ТВ и аренду роутера на 85 рублей. «Ростелеком» в январе повысил плату за обслуживание абонентов в среднем на 5%. Провайдер в Кузбассе Centra с 1 февраля повысил плату на 10-15%, на 14% выросли цены у «ЭР-Телеком Холдинга» («Дом.ру») в Челябинске, более чем на 17% они выросли у этого же провайдера в Екатеринбурге. Об это пишут «Известия».

«Рост курсов валют ведет к увеличению стоимости оборудования для строительства и модернизации сетей, этому способствует и рост ключевой ставки ЦБ, а также увеличение расходов операторов, связанных с арендой, логистикой, ростом зарплат», — сказала аналитик «ТМТ консалтинг» Елена Крылова.

В Минцифры заявили, что не наблюдают существенного изменения цен на услуги связи и платное ТВ. За ценами на рынке также следит ФАС и проводит оценку экономической обоснованности повышения тарифов.