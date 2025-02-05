Ozon и Wildberries обязали согласовывать скидки и акции с продавцами

Маркетплейсам придется изменить условия проведения акций и распродаж. Селлеры должны управлять ценами на свои товары.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения маркетплейсам Ozon и Wildberries. Им придется пересмотреть механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических.

«До 28 февраля 2025 года Озон и Вайлдберриз необходимо создать прозрачный механизм участия продавцов в подобных скидочных мероприятиях и уведомить о нем ФАС», — сказано на сайте ведомства.

Сейчас у маркетплейсов действуют новые условия проведения акций: товары продаются со скидками, их автоматически могут включать в распродажи без предварительного согласия продавцов. В итоге селлеры теряют деньги и не могут управлять ценами на собственные товары.