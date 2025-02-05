❗ Организации будут сдавать не только годовую, но и промежуточную бухотчетность. Но не все

Такой проект ранее разработал Минфин. О нем мы рассказывали здесь. Срок сдачи – в течение 30 календарных дней со дня, следующего за отчетной датой.

Обязанность сдавать промежуточную бухотчетность появится только у компаний, которые работают по гособоронзаказу (ГОЗ), поясняет Минфин в письме от 18.10.2024 № 07-04-09/101563, отвечая на критику этого законопроекта.

Между тем ранее в пояснительной записке к проекту было указано, что сдавать промежуточную отчетность надо будет в случаях, когда законодательством установлена такая обязанность.

Законодательным актом, устанавливающим такую обязанность, является закон о приватизации госимущества. Сдают такую отчетность: унитарные предприятия, АО, ООО, включенные в прогнозные планы приватизации государственного и муниципального имущества.

Кстати, этот проект получил отрицательное заключение, так как он вводит дополнительные требования для лиц, не осуществляющих деятельность в рамках ГОЗ.

Сейчас проект находится на рассмотрении в Правительстве.