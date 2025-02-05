⚡️ Итоги дня: в Калининграде избавляются от жилья с электроотоплением, коровы подставили хозяина на 55 млн рублей, а мошенники распространяют фейковые QR-коды

Кубанские коровы подставили хозяина на 55 млн рублей. Животные зашли на территорию памятника природы и полакомились там травой. За это местное лакомство Министерство природы выписало огромный штраф.

Россияне стали чаще отдыхать за границей. В прошлом году они совершили около 29 млн поездок. За год их число увеличилось на 7,8%. Самой популярной страной оказалась Турция.

Неплатежи по ипотечным кредитам по итогам 2024 года достигли 108 млрд рублей, увеличившись за год на 57%.

В 2024 году россияне называли достойной пенсией сумму в 110 тыс. рублей. Для того, чтобы получать такую сумму, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов. Чтобы накопить эти баллы, нужно получать 230 тыс. рублей в течение почти 64 лет. При этом баллы каждый год дорожают, а значит и доход должен расти.

Закрылись еще два магазина «Светофор». Судебные приставы опечатали две точки в Тюмени. Причины — несоблюдение правил хранения продуктов питания и непродовольственных товаров, у сотрудников отсутствовали медицинские книжки, а в продаже находилась продукция с истекшим сроком годности.

В Москве насчитали 150 фейковых QR-кодов для взлома Госуслуг. Мошенники размещают в подъездах жилых домов в Москве и других городах фейковые QR-коды якобы для вступления в домовые чаты. Многие виды вредоносного ПО заточены под кражу учетных данных: например, соцсетей, приложений банков и Госуслуг.

Минздрав России предлагает ввести обязательные отработки в два или три года для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучавшихся за счет бюджетных средств, в государственной или частной клинике в рамках системы ОМС.

С 5 февраля начнет действовать новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. Теперь нотариусам нужно подтверждать сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС).