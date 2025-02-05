⚡️ Итоги дня: в Калининграде избавляются от жилья с электроотоплением, коровы подставили хозяина на 55 млн рублей, а мошенники распространяют фейковые QR-коды

Кубанские коровы подставили хозяина на 55 млн рублей. Животные зашли на территорию памятника природы и полакомились там травой. За это местное лакомство Министерство природы выписало огромный штраф.
Россияне стали чаще отдыхать за границей. В прошлом году они совершили около 29 млн поездок. За год их число увеличилось на 7,8%. Самой популярной страной оказалась Турция.
Неплатежи по ипотечным кредитам по итогам 2024 года достигли 108 млрд рублей, увеличившись за год на 57%.
В 2024 году россияне называли достойной пенсией сумму в 110 тыс. рублей. Для того, чтобы получать такую сумму, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов. Чтобы накопить эти баллы, нужно получать 230 тыс. рублей в течение почти 64 лет. При этом баллы каждый год дорожают, а значит и доход должен расти.
Закрылись еще два магазина «Светофор». Судебные приставы опечатали две точки в Тюмени. Причины — несоблюдение правил хранения продуктов питания и непродовольственных товаров, у сотрудников отсутствовали медицинские книжки, а в продаже находилась продукция с истекшим сроком годности.
В Москве насчитали 150 фейковых QR-кодов для взлома Госуслуг. Мошенники размещают в подъездах жилых домов в Москве и других городах фейковые QR-коды якобы для вступления в домовые чаты. Многие виды вредоносного ПО заточены под кражу учетных данных: например, соцсетей, приложений банков и Госуслуг.
Минздрав России предлагает ввести обязательные отработки в два или три года для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучавшихся за счет бюджетных средств, в государственной или частной клинике в рамках системы ОМС.
С 5 февраля начнет действовать новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. Теперь нотариусам нужно подтверждать сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС).
В центре Грозного решили построить жилой небоскреб в форме джигита в бурке и папахе. По предварительным данным высота нового комплекса составит 35 этажей. Он будет включать 620 квартир.
Жители Калининграда начали продавать свои дома с электроотоплением на фоне предстоящего роста цен на электричество. За 20 лет жители региона недоплатили за электроэнергию 2,7 млрд рублей.
Динамика продаж товаров для взрослых на маркетплейсе Wildberries за прошлый год выросла на 20% относительно 2023 года. Чаще всего россияне покупали лубриканты и настольные игры для взрослых, причем оборот вторых увеличился на 50%.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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