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⚡️ Итоги дня: в Калининграде избавляются от жилья с электроотоплением, коровы подставили хозяина на 55 млн рублей, а мошенники распространяют фейковые QR-коды

Подготовили обзор главных событий дня — 5 февраля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Кубанские коровы подставили хозяина на 55 млн рублей. Животные зашли на территорию памятника природы и полакомились там травой. За это местное лакомство Министерство природы выписало огромный штраф.

  • Россияне стали чаще отдыхать за границей.  В прошлом году они совершили около 29 млн поездок. За год их число увеличилось на 7,8%. Самой популярной страной оказалась Турция.

  • Неплатежи по ипотечным кредитам по итогам 2024 года достигли 108 млрд рублей, увеличившись за год на 57%.

  • В 2024 году россияне называли достойной пенсией сумму в 110 тыс. рублей. Для того, чтобы получать такую сумму, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов. Чтобы накопить эти баллы, нужно получать 230 тыс. рублей в течение почти 64 лет. При этом баллы каждый год дорожают, а значит и доход должен расти.

  • Закрылись еще два магазина «Светофор». Судебные приставы опечатали две точки в Тюмени. Причины — несоблюдение правил хранения продуктов питания и непродовольственных товаров, у сотрудников отсутствовали медицинские книжки, а в продаже находилась продукция с истекшим сроком годности.

  • В Москве насчитали 150 фейковых QR-кодов для взлома Госуслуг. Мошенники размещают в подъездах жилых домов в Москве и других городах фейковые QR-коды якобы для вступления в домовые чаты. Многие виды вредоносного ПО заточены под кражу учетных данных: например, соцсетей, приложений банков и Госуслуг.

  • Минздрав России предлагает ввести обязательные отработки в два или три года для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучавшихся за счет бюджетных средств, в государственной или частной клинике в рамках системы ОМС.

  • С 5 февраля начнет действовать новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. Теперь нотариусам нужно подтверждать сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС).

  • В центре Грозного решили построить жилой небоскреб в форме джигита в бурке и папахе. По предварительным данным высота нового комплекса составит 35 этажей. Он будет включать 620 квартир.

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  • Жители Калининграда начали продавать свои дома с электроотоплением на фоне предстоящего роста цен на электричество. За 20 лет жители региона недоплатили за электроэнергию 2,7 млрд рублей.

  • Динамика продаж товаров для взрослых на маркетплейсе Wildberries за прошлый год выросла на 20% относительно 2023 года. Чаще всего россияне покупали лубриканты и настольные игры для взрослых, причем оборот вторых увеличился на 50%.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Ольга Ульянова
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