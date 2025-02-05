VK будет платить блогерам 30 тысяч рублей в месяц

В течение года авторы сообществ с аудиторией от 1 тысячи человек смогут получать ежемесячное вознаграждение от «ВКонтакте».

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новую программу монетизации для авторов сообществ с аудиторией от 1 до 100 тыс. человек. Площадка будет платить блогерам 30 тыс. рублей в месяц.

Для участия в программе «Фонд оригинальных авторов VK» нужно выпускать минимум 2 клипа и 12 постов в месяц. Чтобы остаться участником программы, понадобится снимать 4 клипа и публиковать 12 постов.

Поддержка будет действовать год с момента вступления в программу. Об этом пишет «Коммерсант».

«Для прохождения отбора суммарный ежемесячный доход автора с других программ монетизации "ВКонтакте" не должен превышать 100 тыс. рублей», — сказали в VK.

Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров предположил, что объем поддержки от «ВКонтакте» превысит 1 млрд рублей. Площадка ориентируется на небольшие блоги, которые обеспечат жизнедеятельность всей системы.

«С одной стороны, новая программа, и в частности доступ к коммерческим проектам компании, позволит расширить возможности по работе и сегментации аудитории в соцсети, с другой — поможет бизнесу размещать свою рекламу у малых и микроблогеров», — считает гендиректор АО КРОС Екатерина Мовсесян.

В VK уже действует программа монетизации «VK Видео» для авторов с аудиторией свыше 5 тыс. человек. С сентября 2023 по начало 2024 года объем нативных интеграций превысил 1 млрд рублей.