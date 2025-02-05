Следственный комитет: продавать алкоголь нужно с 21 года

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков тем, кто моложе 21 года.
«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — сказал Бастрыкин.
Кроме того, он хочет снизить с 16 до 14 лет возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ. Также среди идей есть предложение конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве и растрате.
Недавно мы писали, что власти хотят ужесточить наказание за повторное нарушение при продаже спиртных напитков.
Комментарии3
М.б, он заодно и призывным возрастом заинтересуется?
ну да, ну да...
Запретный плод, как известно, сладок, а свинья, как говорится, грязи найдет. Как будто у 18-20-летних нет друзей чуть постарше.
Блин, ну сказал бы им кто-нибудь, что надо не запрещать, а воспитывать культуру, культуру пития в том числе.
Кстати, в семьях, где подросткам не запрещают попробовать хороший качественный алкоголь за красиво накрытым праздничным столом, реже вырастают алкоголики, чем там, где всё под строгим запретом.