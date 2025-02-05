Следственный комитет: продавать алкоголь нужно с 21 года

Людям до 21 года могут запретить покупать даже слабоалкогольные напитки и пиво.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков тем, кто моложе 21 года.

«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — сказал Бастрыкин.

Кроме того, он хочет снизить с 16 до 14 лет возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ. Также среди идей есть предложение конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве и растрате.

Недавно мы писали, что власти хотят ужесточить наказание за повторное нарушение при продаже спиртных напитков.