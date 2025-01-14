Штрафы за нелегальную продажу алкоголя могут вырасти в три раза

Генпрокуратура поддержала повышение штрафов за повторную незаконную продажу алкогольных напитков. Размер наказания может увеличиться в три раза.

«Принимая во внимание, что бесконтрольный незаконный оборот алкоголя не только причиняет ущерб экономическим интересам РФ, но в ряде случаев влечет и трагические последствия в виде массовых отравлений вплоть до летального исхода, идея увеличения наказания в виде штрафа за указанное преступление заслуживает внимания», — сказал первый замруководителя ведомства Анатолий Разинкин.

Сейчас за повторное нарушение грозит штраф от 50 до 80 тыс. рублей или в размере дохода от 3 до 6 месяцев, а также исправительные работы на срок до года.

Идею повысить штрафы за нелегальную продажу алкоголя предложил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.