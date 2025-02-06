Если недвижимость признали культурным наследием, начисление налога на имущество прекращается

Недвижимость, которая признана объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры), не является объектом налогообложения по налогу на имущество организаций. Но в НК не указано, с какой даты прекращается начисление налога, если объект признали культурным наследием.

Разъяснение дала ФНС в письме от 03.02.2024 № БС-4-21/922@.

Ориентироваться надо на паспорт объекта культурного наследия. Там должна быть дата принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр.

Со дня принятия решения о включении в реестр выявленного объекта культурного наследия, информация о котором внесена в реестр, за него не надо начислять налог на имущество.

Эта позиция поддержана Минфином.

Речь идет о налоге на имущество, который считается по среднегодовой стоимости и по которому сдают декларацию.