Если недвижимость признали культурным наследием, начисление налога на имущество прекращается

Разъяснение дала ФНС в письме от 03.02.2024 № БС-4-21/922@.
Ориентироваться надо на паспорт объекта культурного наследия. Там должна быть дата принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр.
Со дня принятия решения о включении в реестр выявленного объекта культурного наследия, информация о котором внесена в реестр, за него не надо начислять налог на имущество.
Эта позиция поддержана Минфином.
Речь идет о налоге на имущество, который считается по среднегодовой стоимости и по которому сдают декларацию.
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