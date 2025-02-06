Ушедшие из РФ компании заплатили в 185 раз больше, чем планировал получить Минфин

Только в январе иностранные компании перевели в бюджет 54,7 млрд рублей за уход с российского рынка. Годовой план уже перевыполнен в 185 раз.

С начала 2025 года в казну поступило 54,7 млрд рублей от компаний, которые приняли решение больше не работать в России. Только за январь этот показатель превысил годовой план в 185 раз. Власти собирались получить 295 млн рублей безвозмездных платежей.

В начале года завершаются сделки, которые начались еще в 2022-2024 годах. Например, Carlsberg за выход с российского рынка заплатил 10 млрд рублей. В 2025 году свой бизнес могут продать австрийский Райффайзенбанк и американский «Голдман Сакс». Об этом пишут «Известия».

С декабря 2022 года действует комиссия при продаже российского бизнеса иностранцами. Сделки должны быть одобрены правкомиссией или президентом (если активы дороже 50 млрд рублей), они будут проходить с дисконтом не менее 60% от стоимости активов, а также придется уплатить взнос в бюджет. Осенью 2023 года этот взнос повысили с 10 до 15% от рыночной стоимости активов.

«Интересен график перечислений средств в бюджет: 25% должны быть направлены в течение месяца с даты заключения сделки, 5% — за год, а оставшиеся 5% — за последующие два года. Это значит, что 10% средств поступят не сразу, что усложняет точный прогноз показателя. Вероятно, поэтому часть доначислений от прошлых продаж и произошли в январе 2025-го», — объяснил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Люкшин.

Минфин изначально сделал прогноз, принимая во внимание, что иностранцы не будут продавать бизнес с большим дисконтом. Владимир Чернов из Freedom Finance Global считает, что по итогам года взносы уходящих компаний могут превысить 200 млрд рублей.