Льготную ипотеку начнут выдавать в Курской области

На Курскую область могут распространить такую же программу льготной ипотеки, которая действует на Дальнем Востоке. Займы будут выдавать под 2% годовых.

Владимир Путин поддержал предложение губернатора Курской области Александра Хинштейна о льготной ипотеке в регионе.

Жилищная программа будет работать по аналогии с Дальневосточной ипотекой. Об этом пишут «РИА Новости».

На Дальнем Востоке заемщики могут до 31 декабря 2030 года взять кредит на покупку жилья по льготной ставке 2% годовых. Максимальная сумма — до 6 млн рублей, а если площадь жилья превышает 60 квадратных метров, то можно оформить до 9 млн. Первоначальный взнос — 20%, максимальный срок кредита — 20 лет.

Также губернатор рассказал, что в регионе без перерывов выдают сертификаты на жилье. Однако объем строящихся зданий значительно ниже, чем потребность населения. Местные власти панируют строить малоэтажные коттеджные поселки с социальной инфраструктурой.