ФНС: соотношение долга к доходу компаний упало до рекордно низких 5%

Компании научились эффективно управлять долгом, даже несмотря на снижение совокупной прибыли и рост убытка.

К концу 2024 года у бизнеса показатель DTI (debt-to-income или отношение долга к доходу) снизился до 5%. Это самое низкое значение за все время наблюдения.

Эффективность управлением долгом выросла, несмотря на негативные экономические факторы. Например, дебиторская и кредиторская задолженность выросла на 15%, обязательства по кредитам — на 22,8%. Совокупная прибыль компаний снизилась на 8,9%, а убыток вырос на 42,8%.

«В результате реализации комплексного подхода к работе с налоговым долгом с использованием механизмов и преимуществ Единого налогового счета за 2024 год сократилось количество должников более чем на 12%», — сказано на сайте ФНС.

С момента перехода на ЕНС стало в 2,2 раза меньше документов, которые налоговики направляют при взыскании задолженности с предпринимателей.

По сравнению с 2023 годом в два раза увеличилась поддержка бизнеса в виде отсрочек и рассрочек по налогам.