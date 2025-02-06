⚡️ Итоги дня: утвердили ГОСТ для умного дома, отменили штрафы за медленный проезд по М-11, а в Крыму сотрудникам дали четыре выходных

Появился ГОСТ для умного дома. Помимо домофонов, там должна быть система безопасности, фиксирующая движение, воспламенение и утечку газа, а также датчики ресурсосбережения, позволяющие менять температуру.

Репетиторы по русскому, математике и иностранным языкам поднимут цены на свои услуги примерно на 15%. В Москве заметно вырастет стоимость на подготовку к ЕГЭ по обществознанию и истории с 1 500–1 700 рублей до 2 000 рублей. Теперь общая стоимость подготовки к ЕГЭ может достигать 3 млн рублей, если готовить ребенка с пятого класса.

По итогам эксперимента, 26 из 36 дорожных происшествий с участием беспилотных автомобилей произошли в режиме автопилота, а остальные 10 при ручном управлении транспортом. При этом только два ДТП произошли по вине беспилотного авто.

«Автодор» отменил штраф за слишком медленный проезд по трассе М-11 «Нева». Это позволит отменить правило максимального тарифа при нахождении более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы, если длина маршрута составляет менее 50 километров.

В Крыму установили четыре выходных дня из-за религиозных праздников. 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, 9 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы.