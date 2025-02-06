Лизингодателям нужно отчитаться в Росстат до 10 февраля

Компаниям, которые занимаются финансовым лизингом, нужно сдать отчет о деловой активности в Росстат.

Компании, которые ведут деятельность в сфере финансового лизинга, должны не позднее 10 февраля сдать отчет о деловой активности в 2024 году.

Информацию нужно представить по форме ДАФЛ «Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга», которая есть в приказе Росстата от 16.11.2023 № 567.

В форму входит информация по всем филиалам и структурным подразделениям юрлица вне зависимости от места их расположения. В отчет не включают договоры финансового лизинга по сублизингу.

Все лизингодатели, кроме микропредприятий, должны сдать этот отчет в территориальный орган Росстата по месту работы компании. Если у компании не было деловой активности в течение 2024 года, то нужно направить в Росстат подписанный «пустой» отчет. Нужно заполнить только титульный лист, а в остальных разделах не нужно писать никаких нулей и прочерков.