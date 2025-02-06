Частные инвесторы вложили в облигации рекордные 104 млрд рублей

Брокерские счета на Мосбирже открыты у 35,5 млн человек. Инвесторы потратили больше 80 млрд рублей на корпоративные облигации.

В январе 2025 года объем инвестиций физлиц в облигации на фондовом рынке Мосбиржи составил рекордные 104 млрд рублей. В корпоративные облигации вложили 80,2 млрд, а в ОФЗ и региональные — 23,8 млрд.

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже за январь увеличилось на 389 тыс. и превысило 35,5 млн человек. У таких инвесторов открыто 65,4 млн счетов.

«Частные инвесторы продали акций на 4,6 млрд рублей больше, чем купили; продажи паев БПИФов превысили покупки на 29,8 млрд рублей», — сказано на сайте торговой площадки.

Чаще всего физлица покупают акции Сбербанка (30,7%), ЛУКОЙЛа (14,7%), Газпрома (13,7%), Роснефти (6,7%).

За январь число индивидуальных инвестиционных счетов выросло на 33,2 тыс. — до 5,98 млн. Торговый оборот по ним увеличился на 42% по сравнению с тем же месяцем 2024 года и составил 296,7 млрд рублей.