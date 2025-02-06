С 2025 года работодатели могут компенсировать расходы на рабочие места для инвалидов

Социальный фонд (СФР) выделяет российским компаниям субсидии на возмещение затрат по созданию и оборудованию рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью.

Это происходит в соответствии с правилами, утвержденными приказом СФР от 29.12.2024 № 2712. Он начал действовать с 1 января 2025 года.

Компенсации идут на оснащение рабочих мест:

для инвалидов первой и второй групп;

ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.

Размер выплат — до 200 тыс. рублей по одному рабочему месту.

При его создании с нуля или доработки для инвалида организация получает поддержку государства в виде возмещения части расходов. Это может быть закупка основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели.

Помимо этого, компенсируют расходы на монтаж и установку, а также обустройство рабочего места на дому, если такая форма работы закреплена в трудовом договоре.

Рабочие места оснащают индивидуально под конкретного человека. Но адаптировать условия можно и сразу для группы работников с однотипными нарушениями функций организма. При этом учитывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации, программа восстановления после несчастного случая на производстве или профзаболевания. Во внимание также принимают характер труда инвалида и его трудовые функции.

Для получения средств работодателю необходимо выполнить одно из основных требований — занятость инвалида не меньше 9 месяцев. Это должно быть зафиксировано трудовым договором и действиями компании по закреплению места за работником на указанное время.

Заявление о получении субсидии работодатель направляет в службу занятости в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора с инвалидом. К заявлению прилагают все документы, подтверждающие расходы на создание или оборудование рабочего места, подчеркивает СФР

Далее служба занятости в течение 15 рабочих дней проверяет принятые заявления и сведения по каждому трудоустроенному инвалиду. Специальная комиссия в течение 5 дней со дня приема заявления сверяет копии финансовых документов и копии документов, подтверждающих затраты на оборудование рабочих мест.

При необходимости комиссия может прийти к работодателю, чтобы проверить наличие оснащенного рабочего места, а также соответствие приобретенного оборудования фактически установленному.

При отсутствии замечаний СФР включает работодателя в реестр на выделение компенсации и за 10 рабочих дней переводит средства.