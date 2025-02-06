Глава РКН: в открытый доступ начнет попадать информация о предпочтениях, вкусах, здоровье и круге общения

Милош Вагнер предложил уже сейчас сделать ряд шагов для защиты от угроз, которые могут возникнуть через 10 лет.

Он назвал в числе возможных рисков то, что в открытый доступ начнет попадать информация не только о ФИО и контактах людей, но и об их предпочтениях, вкусах, состоянии здоровья и круге общения.

«Бизнесу следует задуматься о проектировании сервисов, которые помогут человеку корректировать свое поведение и конструировать цифровую личность под заданные цели», – сказал замруководителя Роскомнадзора.

Помимо этого, государству следует позаботиться, чтобы персональные данные людей могли обрабатывать только те организации, которые гарантируют безопасность таких сведений и смогут защитить человека от всех возникающих рисков. В том числе от введения в управляемое состояние, манипуляций, деградации.