Об этом на ХХIII Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока рассказала замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.

С момента введения механизма разрешительного режима работы касс продажи просроченной молочной продукции снизились в 40 раз.

Приезжева также отметила, что продолжением проекта разрешительного режима стал эксперимент по использованию системы маркировки для противодействия поступлению небезопасной и некачественной пищевой продукции в учреждения социальной сферы. На данный момент он проводится в Краснодарском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском краях, Московской и Новосибирской областях, а также Санкт-Петербурге.

В его рамках на основе данных из системы маркировки и информационных систем Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росаккредитации разрабатываются критерии, по которым можно будет автоматически блокировать поставки такой продукции в школы, детские сады и больницы.

«По результатам эксперимента будет приниматься решение о масштабировании данного механизма на всю маркированную молочную продукцию, поставляемую соцучреждениям России», — сказала Екатерина Приезжева.

Она также подвела итоги интеграции ФГИС «ВетИС» с системой маркировки «Честный знак». На данный момент их сверка позволила снизить долю молочки с признаками фальсификата в части установленного сырья, из которого она произведена, с 30% до 0,03%. Кроме того, интеграция позволяет контролировать баланс сырья и готовой молочной продукции.

С 1 сентября 2024 года недопустим ввод в оборот продукции, по которой расхождение системы маркировки с ФГИС «ВетИС» более 5%.

Помимо этого, идет эксперимент по прослеживаемости партий молочной продукции. Он продлится до 1 июня 2025. В его рамках тестируют механизмы контроля и прослеживаемости продукции по идентификатору партии.

Приезжева заверила, что работа по усилению взаимодействия систем ВетИС и Честного знака будет продолжена.