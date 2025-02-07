Ставки НДС 5% и 7% надо применять 3 года. Но есть исключение

Эти ставки подлежат применению в течение 12 кварталов.
Но есть исключение – утрата права на использование этих ставок.
Напомним, лимит доходов для этих ставок такой:
ставка 5% – от 60 до 250 млн рублей;
ставка 7% – от 250 до 450 млн рублей.
Если доход компании превысил 450 млн рублей, она теряет право на пониженные ставки (как впрочем, и на УСН) и начинает платить НДС по ставке 20%.
Если доход компании за текущий год окажется менее 60 млн рублей, то со следующего года она прекращает применять ставку 5% и автоматически освобождается от НДС.
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