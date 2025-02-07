Предпринимателей, которых лишили лицензии, могут не допустить к производству этанола

В целях борьбы с контрафактом власти хотят запретить открывать алкогольные предприятия и производить спирт компания или ИП, которых лишили лицензии за грубые нарушения.

Ассоциация «Антиконтрафакт» предложила запретить производить этанол и открывать алкогольное предприятие тем, кого лишили лицензии. Инициативу рассмотрит Минфин и Росалкогольтабакконтроль.

Оценить целесообразность такого запрета поручил первый вице-премьер Денис Мантуров. Срок исполнения — второй квартал 2025 года, пишут «Известия».

С 1 сентября 2025 года начнут действовать поправки в Федеральный закон № 171-ФЗ, по которым появится перечень компаний с неудовлетворительной деловой репутацией в сфере производства и оборота этилового спирта.

«В такой список будут включать предпринимателей, которые грубо нарушили законодательство в этой сфере, — например, если их привлекли к уголовной либо административной ответственности по решению суда», — сказали в Минпромторге.

Также в перечне окажутся руководители компаний, которые были в коллегиальном органе управления или контролировали деятельность фирмы, у которой аннулировали лицензию. Таким предпринимателям запретят возглавлять алкогольный бизнес в течение пяти лет.