Из-за повышенных ставок НДФЛ можно вернуть свыше 1 млн рублей за покупку квартиры

После введения прогрессивной шкалы НДФЛ выросла и сумма налога к возврату при получении имущественного налогового вычета. С покупки жилья можно получить до 1,1 млн рублей.

С 2025 года те, кто платит НДФЛ по повышенным ставкам, смогут получить налоговый вычет до 1,1 млн рублей при покупке недвижимости в ипотеку.

Основной принцип имущественного вычета не изменился: его по-прежнему можно получить за покупку недвижимости и по процентам от ипотеки. Но если раньше максимальная сумма была ограничена 13% от 2 млн за недвижимость и 3 млн рублей за ипотечные проценты, то теперь можно получить больше.

«Те, кто платит налог по минимальной ставке, смогут вернуть 260 тыс. рублей, а для граждан с доходом свыше 50 млн рублей эта сумма составит 440 тыс. рублей. Аналогично увеличивается возврат по ипотечным процентам: от 390 тыс. рублей при минимальной ставке налога до 660 тыс. рублей для тех, кто попадает под самую высокую ставку», — сказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.

Имущественный вычет рассчитают исходя из ставки налога, который уплатил человек, а не по единой ставке 13%.