Между Москвой и Питером будет нулевой НДС

6 февраля Правительство РФ внесло в Госдуму одобренный законопроект о нулевой ставке НДС для перевозок высокоскоростной железнодорожной магистралью (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург.

Документ подготовлен по поручению Президента РФ.

НДС 0% для перевозчиков по ВСМ предлагают установить с 1 января 2028 по 1 января 2065 года.

Чтобы обосновать применение нулевой ставки и налоговых вычетов, компании должны будут представить реестр перевозочных, проездных или иных документов, которые подтвердят оказание услуг и их стоимость.

Минфин считает, что такие изменения будут способствовать развитию скоростного пассажирского сообщения, развитию субъектов РФ, по территории которых пройдет ВСМ. Кроме того, введение льготы повлечет создание новых рабочих мест и повышение налогового потенциала регионов.