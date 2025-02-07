❗ На уведомительный порядок могут перевести еще несколько видов предпринимательства

Предприниматели, которые производят лекарства, сдают объекты капитального строительства и работают с недрами, смогут вести деятельность в уведомительном порядке. Их и так проверяют контрольные органы.

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила установить уведомительный порядок для деятельности по производству лекарств, поиску и оценке месторождений полезных ископаемых, а также по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.

«Профильные ведомства при участии бизнес-объединений ведут работу по определению тех видов предпринимательской деятельности, которые можно было бы осуществлять в уведомительном порядке — всего более 400 позиций», — сказал глава ТПП Сергей Катырин.

На уведомительный порядок могут перевести процесс подготовки проектов на геологическое изучение недр, их поиск и оценку. Упростить процедуру можно потому, что все эти работы в любом случае подлежат госрегистрации, а пользователи недр регулярно сдают отчеты.

В производстве медикаментов лицензионные требования проверяют при инспектировании производства на соответствие стандартам GMP. А предприниматели, которые вводят в эксплуатацию объекты капитального строительства, заранее предоставляют в Минстрой все данные о них.