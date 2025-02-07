Исследование: 10% релокантов вернулись в РФ

Чаще всего в 2022 году россияне уезжали в Грузию, Турцию, Казахстан и Армению. Страну могли покинуть около 650 тысяч человек.

В 2022-2023 годах в Россию вернулось около 10% релокантов. Из них 26,7% во время эмиграции меняли иностранное государство, причем в половине случаев это происходило минимум два раза.

Больше половины уехавших (64%) решили остаться в той стране, куда переехали изначально. 26% меняли страну пребывания более одного раза. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Чаще всего из России уезжали в Грузию (15,5%), Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), а также в Германию (5,7%) и Сербию (4,6%). Из тех, кто изначально отправился в Грузию, Армению, Турцию и Казахстан, большинство переехало в другую страну.

В 2022 году Россию могли покинуть порядка 650 тыс. человек. Определить точное число эмигрантов трудно, поскольку не все государства публикуют статистику по въехавшим мигрантам.