Мишустин: реальные доходы россиян увеличились на 8,4%

ВВП страны вырос на 4,1% и достиг исторического максимума в 200 трлн рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с Владимиром Путиным рассказал, что за 11 месяцев 2024 года доходы жителей страны выросли на 8,4%, а реальные зарплаты — на 8,7%.

«Абсолютно очевидно, что основным вызовом является инфляция, она составила 9,52% за год, немножко подрастает. Но принятые совокупные меры сегодня в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики. Годовые темпы [инфляции] снижаются шестой месяц подряд», — сказал Мишустин.

Безработица в стране составляет 2,3%. ВВП России за 2024 год вырос на 4,1% до исторического максимума в 200 трлн рублей.