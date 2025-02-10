В ЕНП-уведомлении надо указывать ОКТМО из 8 цифр

Для заполнения ОКТМО в отчетности предусмотрено 11 ячеек. Но ОКТМО должен состоять из восьми цифр.

В оставшихся незаполненными 3 ячейках ставятся прочерки, поясняют налоговики.

Обратите внимание, что в некоторых регионах с 2025 года изменились ОКТМО. Список новых ОКТМО для Москвы — тут.

Уведомления на НДФЛ представляются два раза в месяц:

25 числа текущего месяца — за период с 1 по 22 число;

3 числа следующего месяца — за период с 23 по последнее число.

В декабре будет еще третье уведомление на НДФЛ за период с 23.12 по 31.12, которое надо сдать в последний рабочий день декабря.

Для перечисления НДФЛ установлено два срока:

не позднее 28 числа;

не позднее 5 числа следующего месяца.

За период с 23 по 31 декабря срок перечисления – последний рабочий день декабря.

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