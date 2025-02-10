Как вознаграждение платежному агенту учитывать в ЦФУ при импорте: примеры от Минфина

Иногда у компании-импортера нет возможности заплатить зарубежному поставщику напрямую и приходится прибегать к помощи посредников – платежных агентов. Включать ли вознаграждение им в таможенную стоимость товара (ЦФУ), зависит от условий сделки.

В общем случае платежный агент – это не посредник по продаже и покупке, и вознаграждение ему не входит в ЦФУ.

Но есть нюансы. Минфин в письме от 23.10.2024 № 27-01-21/102894 привел два примера.

Компания заключает Договор 1 на ввоз товара и Договор 2 с платежным агентом.

Случай 1

Товары, приобретаемые по Договору 1, могут быть приобретены независимо от использования услуг платежного агента.

Со стороны продавца отсутствуют требования по заключению покупателем дополнительных договоров, предусматривающих оплату товаров через платежных агентов, указанных продавцом товаров.

Заключение Договора 2 идет по инициативе покупателя.

Следовательно, в таком случае расходы по Договору 2 не идут в ЦФУ.

Случай 2

Товары, приобретаемые по Договору 1, не могут быть приобретены без Договора 2, который заключается исходя из требований продавца.

Следовательно, в таком случае расходы по Договору 2 включают в ЦФУ.

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