Поощрение за орден Мужества облагается НДФЛ

Выплаты участникам СВО освобождены от НДФЛ. Но не все.

Разъяснение дает ФНС в письме от 29.01.2025 № БС-16-11/23@.

Освобождены от НДФЛ выплаты военным (мобилизованным и контрактникам), а также членам их семей при условии, что они связаны с прохождением военной службы по мобилизации или с заключенными контрактами.

Но единовременное денежное поощрение, выплачиваемое при награждении госнаградами, в том числе участников СВО, под эту НДФЛ-льготу не подходит. Оно является стимулирующей выплатой за особые достижения при выполнении поставленных задач.

Таким образом, доходы в виде поощрения при награждении орденом Мужества облагаются НДФЛ.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письмах от 18.12.2023 № 03-04-09/122590, от 20.12.2023 № 03-04-07/123616.