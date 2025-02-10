Имущество от компании-учредителя не облагается налогом на прибыль при выполнении двух условий

Доходы в виде имущества, имущественных прав, полученных российской организацией безвозмездно от организации-учредителя, освобождены от налога на прибыль.

Но есть условия:

доля участия передающей имущество компании-учредителя – не менее 50% ;

полученное имущество (кроме денег) и имущественные права в течение 1 года не передаются третьим лицам.

Если с имуществом все просто, то с имущественными правами могут возникнуть вопросы.

Если переданные компанией имущественные права не соответствуют ранее полученным ей от другой компании-учредителя имущественным правам, то такая передача не является передачей третьему лицу. Соответственно, льгота по налогу на прибыль сохраняется.

А были это одни и те же права или другие, определяют по нормам ГК и условиям договоров.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120444.