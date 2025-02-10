Имущество от компании-учредителя не облагается налогом на прибыль при выполнении двух условий

Но есть условия:
доля участия передающей имущество компании-учредителя – не менее 50%;
полученное имущество (кроме денег) и имущественные права в течение 1 года не передаются третьим лицам.
Если с имуществом все просто, то с имущественными правами могут возникнуть вопросы.
Если переданные компанией имущественные права не соответствуют ранее полученным ей от другой компании-учредителя имущественным правам, то такая передача не является передачей третьему лицу. Соответственно, льгота по налогу на прибыль сохраняется.
А были это одни и те же права или другие, определяют по нормам ГК и условиям договоров.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120444.
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