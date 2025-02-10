⚡️ Итоги дня: «Светофор» закрыл сотни магазинов, хакеры нападают на онлайн-школы, самокатчиков обяжут подтверждать информацию о себе

Магазины «Светофор» массово закрываются по всей стране после исков от Роспотребнадзора. С декабря 2024 года сеть дисканутеров закрыла более 200 торговых точек.

Lamoda начала продавать одежду на Яндекс Маркете. Сотрудничество позволит Lamoda получить дополнительный канал для дистрибуции, а Яндекс Маркету — расширить ассортимент.

«Яндекс Аренда» запустила личный кабинет для риелторов, в котором они могут размещать квартиры для долгосрочной аренды, отслеживать статусы по сдаче недвижимости и видеть полученный в рамках партнерской программы заработок.

Туристы из России стали больше интересоваться отдыхом в странах Европы. Онлайн-агрегаторы OneTwoTrip и «Яндекс Путешествия» фиксируют резкий рост бронирований отелей по наиболее популярным европейским направлениям: Испания, Франция, Италия.

Большинство россиян не готовят финансовую подушку на старость и рассчитывают на государственную пенсию. Хотя 99% опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, 89% ответили отрицательно на вопрос «Готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?».

Почти 37% пользователей закупаются на маркетплейсах в кредит. Самая высокая доля таких покупателей (49,2%) зафиксирована среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, они наиболее склонны приобретать товары по акциям, даже если в них не нуждаются.

Больше трети россиян (39%) поддержали идею, чтобы продавцы регистрировались на маркетплейсах и сайтах объявлений через Госуслуги, а 35% опрошенных высказались против, считая, что продажа «мелочовки» из-за этого уйдет в тень.

Московских пользователей сервисов аренды электросамокатов и велосипедов обяжут пройти полную верификацию на портале mos.ru. Изменения вступят в силу с открытия сезона проката весной 2025.

Хакеры активизировали атаки на онлайн-школы и сайты с образовательными материалами. С начала февраля число атак выросло в 2,5 раза по сравнению со среднегодовым показателем.

Голосовые ИИ-помощники будут выполнять часть функций рекрутеров, например проводить первичное собеседование при массовом найме, определять квалификацию соискателя.

Большинству россиян (82%) понадобилось пройти от одного до трех собеседований, чтобы найти новую работу. Еще 12% опрошенных понадобилось от четырех до шести собеседований, а 3% — от семи до десяти.