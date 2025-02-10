Куклы и самокаты будут маркировать с 1 сентября

Продавцы будут маркировать самокаты, педальные автомобили, коляски для кукол и сами куклы.

С 1 сентября 2025 года маркировка по системе «Честный ЗНАК» станет обязательной для самокатов и некоторых видов детских игрушек. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«С 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка ряда детских игрушек — самокатов, педальных автомобилей и аналогичных игрушек на колесах, колясок для кукол, самих кукол, наборов электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр, головоломок и ряда других товаров для детей до 14 лет», — сказали в кабмине.

Исключение сделают для продавцов и производителей трехколесных велосипедов и воздушных шаров.

Кроме того, с 1 сентября будет нужно маркировать молочные напитки с фруктовыми добавками и некоторые виды стройматериалов. В частности, сухие строительные смеси, гипс, известь, герметики, монтажные пены, мастики, шпаклевки.