Могут увеличить лимит учитываемых расходов на благотворительность

Сейчас лимит 1% по налогу на прибыль, а хотят сделать 3%.

Президент поручил кабмину рассмотреть вопрос об увеличении лимита расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, с 1 до 3 процентов выручки налогоплательщика в случае безвозмездной передачи имущества благотворительным организациям, НКО, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

Также могут разрешить учет расходов в виде стоимости услуг, оказанных безвозмездно таким организациям, в составе внереализационных в пределах соответствующего лимита.

Правительство должно решить эти вопросы до 1 июля 2025 года, сказано на сайте Кремля.