Осенью начнут маркировать отопительные приборы

Эксперимент по маркировке радиаторов и конвекторов закончится 31 августа, а с 1 сентября это станет обязательным.

С 1 сентября 2025 года Минпромторг хочет ввести обязательную маркировку радиаторов центрального отопления и конвекторов.

Участники рынка должны с 1 ноября 2025 года наносить маркировку на продукцию, которую они выпускают в оборот. Ожидается, что внедрение маркировки снизит долю незаконного оборота отопительных приборов и повысит эффективность проверок в этой сфере. Об этом пишет ТАСС.

Эксперимент по маркировке отопительных приборов закончился 31 августа 2025 года. Он проходит с 1 апреля 2024 года.