Поменялись сроки сдачи и камеральной проверки единой упрощенной декларации

Камералить единые упрощенные декларации за 2025 год будут в 2026 году.

Новые сроки сдачи ЕУД:

по налогу на прибыль – до 20 апреля года, следующего за тем, в котором последний раз было движение денег на счетах в банках или объект налогообложения;

по остальным налогам – до 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за периодом, в котором последний раз было движение денег на счетах в банках или объект налогообложения;

для новых организаций и ИП – до 20-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором была создана организация (зарегистрирован ИП).

Те, у кого на 01.01.2025 было право сдавать ЕУД, могли сдать ее за 2024 год как и раньше – до 20.01.2025. Но потом эту декларацию уже можно не сдавать, поясняют налоговики.

Камеральная проверка ЕУД проводится в течение 3 месяцев на основе имеющихся у налоговиков документов (информации) о налогоплательщике.

Особенности такие:

камеральная проверка проводится за налоговые периоды истекшего календарного года начиная с 1 февраля следующего календарного года;

если компания приняла решение о реорганизации или ликвидации, камеральная проверка проводится за истекшие налоговые периоды текущего календарного года со дня, следующего за днем внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что такая организация находится в процессе реорганизации или ликвидации. Ликвидация организации не может быть завершена ранее окончания камеральной проверки.

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