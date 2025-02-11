ФНС снова проверяет расчеты с иностранцами

Если расчеты по сделкам физлиц с иностранцами происходят в наличных и не в рублях, то ФНС может оштрафовать за нарушение валютного законодательства.

Налоговики возобновили контроль за сделками между россиянами и иностранцами, если расчеты по ним проходили в наличной форме. Такие операции могут признать незаконными и выписать штраф в размере от 20% до 40% от суммы платежа.

Контроль за наличными усилили в связи с завершением в 2023 году моратория на административную ответственность за нарушения валютного законодательства. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас запрещены любые наличные расчеты с иностранцами, которые происходят не в рублях. У налоговой могут быть претензии к купле-продаже автомобилей и иного имущества.

С 2003 года физлица-резиденты должны проводить расчеты с нерезидентами через счета в уполномоченных банках. Однако есть исключения, например, когда валютные ценности дарят супругу или близким родственникам, либо они переходят по завещанию или были куплены в магазинах беспошлинной торговли.