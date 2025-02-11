В Москве самозанятые перевели в бюджет больше 15 млрд рублей

В 2024 году число самозанятых в столице выросло почти на 350 тыс. На начало 2025 года налог на профессиональный доход (НПД) в Москве платят уже больше 1,9 млн человек. Это 16% от всех зарегистрированных в России самозанятых.

Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 15,1 млрд рублей за 2024 год. Это на 46% больше, чем в 2023 году. За все время действия этого спецрежима в бюджет столицы поступило свыше 39 млрд рублей. А всего с 1 января 2019 года самозанятые заработали 1,5 трлн рублей, из которых 536 млрд пришлось на 2024 год. Об этом сказано на портале mos.ru.

В 2024 году самозанятые выдали заказчикам 181 млн чеков, что в два раза больше, чем годом ранее. Его средняя сумма составила 3 152 рубля.