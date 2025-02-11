Налоговики объяснили, как вернуть переплату НПД

Самозанятый снялся с учета и теперь собирается вывести переплату с отложенного платежа. Это можно сделать по заявлению в налоговую.

Чтобы вернуть сумму налога на профессиональный доход, который был излишне уплачен по отдельному КБК для НПД, нужно написать заявление по форме КНД 1165166. Оно есть в письме ФНС от 27.12.2023 № СД-4-8/16147@.

Документы можно подать в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) или лично в бумажном виде.

«Излишне уплаченная сумма НПД признается единым налоговым платежом не позднее следующего рабочего дня после подачи заявления. Сумма налога, составляющая положительное сальдо ЕНС (после погашения задолженности и резервирования сумм начисленных налогов), подлежит возврату», — сказал представитель ФНС в телеграм-канале.

Для более детальной информации специалисты рекомендуют обращаться в ИФНС по месту учета.