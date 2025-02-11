Пенсии военным проиндексировали на 9,5%

Индексация прошла задним числом, с 1 января. Военные пенсионеры в марте получат увеличенную пенсию и доплату за предыдущие два месяца.

Госдума приняла закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. Депутаты рассмотрели законопроект в первом чтении и тут же его окончательно приняли.

Размер денежного довольствия, которое учитывают при исчислении пенсии, составит 93,59%, а не 89,83%, как сейчас. Это значит, что военные пенсионеры получат выплаты с учетом фактического уровня инфляции — 9,5%.

Военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, но это оказалось ниже фактической инфляции. Согласно принятому закону, пенсии будут увеличены еще на 4,4%. Таким образом, общий уровень индексации пенсий военным пенсионерам в 2025 году составит 9,5%.

К уже перечисленным выплатам за первые два месяца 2025 года сделают доплату. Проиндексированную пенсию военные смогут получить уже в марте.