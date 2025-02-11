📺 Магазины бытовой техники и электроники жалуются на низкие цены у селлеров маркетплейсов. Эксперт: новые реалии требуют большей гибкости

Маркетплейсы устанавливают скидки на товары, снижая их цену до нерыночных значений. Подобный демпинг представители офлайн-торговли считают нарушением закона о защите конкуренции.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службы (ФАС) на низкие цены, которые устанавливают маркетплейсы на бытовую технику и электронику. Из-за подобного демпинга представителям офлайн-торговли стало тяжело выдерживать конкуренцию.

Продавцы считают, что онлайн-площадки снижают цены до нерыночного уровня, в том числе за счет селлеров. Это считается незаконной практикой демпинга и вмешательством в ценообразование. В результате нарушаются интересы и права участников отрасли торговли. Об этом пишет РБК.

«Демпинг со стороны маркетплейсов способствовал перетоку покупателей на их площадки, что привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 году на 16% в натуральном выражении», — сказано в обращении РАТЭК.

В первом полугодии 2024 года маркетплейсы стали основным каналом по продаже смартфонов и заняли 36% рынка. Раньше лидерами были федеральные сети, например, «М.Видео-Эльдорадо», DNS. Их доля теперь сократилась с 40% до 34%.

Ситуацию для «Клерка» комментирует председатель ФОСТ, и. о. исполнительного директора АУРЭК Евгения Черницкая:

«Хочется обратить внимание коллег на то, что уже три десятилетия наша страна развивается в условиях рыночной экономики — в соответствии с ее законами и правилами. Именно рыночная экономика и свободное ценообразование позволили появиться сотням тысячам малых и средних бизнесов, вырастить новый класс предпринимателей ― людей активных, строящих свое дело, исправно выплачивающих налоги, создающих тысячи рабочих мест.

Каждый предприниматель, сотрудничающий с маркетплейсом, принимает это решение самостоятельно, исходя из перспектив и прибыльности своего дела. В том числе и с точки зрения конечной цены на свой товар.

Подобные жалобы, по сути, ставят интересы розничных сетей — многомиллиардного бизнеса — выше интересов “обычных” предпринимателей. Да, новые реалии требуют большей гибкости в введении дела и оптимизации бизнес-процессов, перехода на цифровые рельсы. Но свою неспособность перестроиться под запросы покупателей, которые в первую очередь ценят свое время и нуждаются в возможности совершения наиболее выгодной покупки, нельзя ставить в вину другим участникам рынка».