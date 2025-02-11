Работа по трудовому договору не освобождает ИП от фиксированных взносов

Иванов – работник, и Иванов – бизнесмен – это один и тот же человек, но взносы за него должны идти по двум основаниям.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.01.2025 № 03-15-05/5387.

ИП Иванов платит фиксированные страховые взносы за себя. Работодатель сотрудника Иванова платит страховые взносы с начисленной ему зарплаты.

Взносы будут по двум основаниям.

Таким образом, если ИП не только ведет бизнес, но и работает по трудовому договору, это не освобождает его от уплаты фиксированных взносов.

Если он зарегистрирован как ИП, должен платить фиксированные взносы.

Изменения-2025 по фиксированным взносам мы разбирали тут.