До 25 февраля надо сдать годовой 6-НДФЛ

В случае реорганизации юрлица правопреемник может сдать 6-НДФЛ за предшественника, если этот отчет ранее не был сдан (либо внести исправления в ранее сданный отчет). Для этого надо заполнить поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)/Закрытие обособленного подразделения (код)».

Если 6-НДФЛ не является расчетом за реорганизованную организацию либо за закрытое обособленное подразделение, то в поле «ИНН/КПП реорганизованной организации/ИНН/КПП закрытого обособленного подразделения» указываются прочерки.

В поле «Код по ОКТМО» отражается восьмизначный код ОКТМО муниципального образования.

В разделе 1 отражается НДФЛ, подлежащий перечислению в бюджет, а также возвращенный работникам с 1 января по 31 декабря, с разбивкой НДФЛ за 4 квартал по срокам уплаты.

В разделе 2 – доходы физлиц и исчисленный, удержанный и возвращенный налог с 1 января по 31 декабря.

Полностью необлагаемые доходы в расчет 6-НДФЛ не включаются.

Об этом напоминает региональное УФНС.

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