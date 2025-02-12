Движимое имущество тоже может быть отнесено к инвестиционной недвижимости по ФСБУ 6/2020

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» требует обособить в бухучете основные средства в виде недвижимости, предназначенной для предоставления за плату во временное пользование или получения дохода от прироста ее стоимости. При этом ФСБУ 6/2020 не дает каких-либо ориентиров для выделения ОС в группу инвестиционной недвижимости.

В этой связи в фонде «НРБУ «БМЦ» подготовили рекомендации с критериями инвестиционной недвижимости. Речь идет о лизинге.

ОС, предназначенные для предоставления за плату во временное пользование или получения дохода от прироста их стоимости, считаются недвижимостью, если экономические риски и выгоды от самостоятельного использования объекта принципиально отличаются по характеру от экономических рисков и выгод от сдачи объекта в аренду или от прироста его стоимости.

Свидетельствами отсутствия указанного отличия, в частности, являются такие обстоятельства:

рыночная цена продукции, товаров, работ, услуг, производимых (продаваемых) с использованием актива выраженно коррелирует с рыночной ценой актива;

месторасположение актива не является значимым фактором его рыночной цены;

технические особенности актива предопределяют способ его использования.

При этом юридическое отнесение объекта к недвижимости не является решающим критерием.

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