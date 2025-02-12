ВТБ отменил комиссию по переводам в Узбекистан

Для розничных клиентов ВТБ денежные переводы в Узбекистан стали бесплатными. Отправить средства за границу можно по номеру телефона на счет или карту физлица. Раньше комиссия составляла 0,2% от суммы перевода.

«Эта страна входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж в нашем банке. Ежемесячно клиенты совершают туда около 100 тысяч переводов, а с новым сервисом их число будет только увеличиваться. Наш финансовый мост в Азию будет теперь не только удобным, но и бесплатным», — сказал старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Без комиссии можно переводить средства как в веб-версии, так и в мобильном приложении банка.

В 2024 году розничные клиенты ВТБ провели 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран. Это в шесть раз больше показателя 2023 года. Объем операций составил 50,5 млрд рублей. Чаще всего деньги отправляли в Китай, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.