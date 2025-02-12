Для операторов лотерей изменился порядок налогового мониторинга

Налоговики уточнили перечень контрольных процедур, которые они будут проводить в рамках мониторинга компаний, которые связаны с лотереями.

ФНС опубликовала приказ от 05.02.2024 № ЕД-7-23/72@, по которому изменится порядок проведения налогового мониторинга для организаций, которые занимаются лотерейной деятельностью.

«Изменения касаются операторов лотерей, а также налогоплательщиков, заключивших договоры на распространение лотерейных билетов и квитанций, прием лотерейных ставок, выплату, передачу или предоставление выигрышей», — сказано на сайте ФНС.

В документе уточнили список федеральных законов и правовых актов, которые применяют при проведении мониторинга, а также список контрольных процедур.

Налоговый мониторинг подразумевает, что компания дает налоговикам доступ к информационной системе и транзакционным данным, переданным в АИС «Налог-3». В этих сведениях есть информация о приеме и регистрации лотерейных билетов, о розыгрыше призового фонда и выплате выигрышей.