ФНС начала выбирать арбитражных управляющих

Арбитражные управляющие могут подать заявки на участие в делах о банкротстве. Специалистов выберут случайным образом из тех, у кого наибольшее количество баллов результативности.

Арбитражных управляющих будут выбирать с учетом баллов результативности специалистов и саморегулируемых организаций (СРО) в соответствии с рейтингом на 1 января 2025 года.

Чтобы участвовать в процедуре выбора, нужно на сайте «Регистр арбитражных управляющих» (РАУ) перейти в раздел «Площадка выбора АУ» и предложить кандидатуры специалистов, которые дали согласие на утверждение в деле о банкротстве.

Предложения будут принимать в течение пяти рабочих дней с момента публикации записи о должнике. Это можно отследить в рабочих кабинетах СРО и АУ на сайте РАУ.

«Кандидатура АУ из списка предложенных СРО выбирается случайным образом среди АУ с наибольшим баллом», — сказано на сайте ФНС.

Если в СРО нет арбитражных управляющих, которые дали согласие на использование своих баллов для их утверждения в деле о банкротстве, то организации могут предложить кандидатуры без баллов.