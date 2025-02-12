📃 Бухотчетность за 2024 год надо сдавать на старых бланках

Крайний срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2024 год – 31 марта 2025 года.

С отчетности за 2025 год надо будет применять новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

В связи с этим с 01.01.2025 утратил силу приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н, в котором приведены формы бухотчетности.

Но сдавать отчет все равно надо на этих прежних бланках.

Досрочно применять ФСБУ 4/2023 нельзя.

В любом случае новые формы и новые правила будут только с отчетности за 2025 год, а за 2024 год надо сдавать на старых бланках.

О штрафах за несдачу бухотчетности мы рассказывали тут.

Подробнее о том, как сдать отчетность за 2024 год без ошибок и стресса, расскажем на курсе повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность». Вы на практике отработаете заполнение старых и новых форм, сможете избежать проблем с налоговой и сдать всю отчетность с первого раза. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 69% за 5 400 рублей. Старт потока 15 февраля.