Все концентраты и полупроводники будут облагаться НДПИ по ставке 6%

Чтобы устранить противоречия с применением разных ставок НДПИ, власти установят одну ставку 6% для концентратов и полупроводников с драгметаллами.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о ставке НДПИ в размере 6% для всех концентратов и полупроводников, которые содержат один или несколько драгметаллов.

Сейчас при исчислении НДПИ в отношении концентратов, которые содержат драгметаллы, нельзя одновременно применять ставки НДПИ в размере 6% или 6,5%, а также разные значения рентного коэффициента Крента. Закон это исправит и установит единую ставку налога на добычу полезных ископаемых в размере 6%.

Стоимость концентратов и других полупроводников с несколькими драгметаллами будет определяться на основании средних цен на мировых рынках. Их рассчитывают федеральные органы исполнительной власти и публикуют на официальном сайте.

Закон вступит в силу через 180 дней после официальной публикации, но не раньше очередного налогового периода по НДПИ.