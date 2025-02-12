Все концентраты и полупроводники будут облагаться НДПИ по ставке 6%

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о ставке НДПИ в размере 6% для всех концентратов и полупроводников, которые содержат один или несколько драгметаллов.
Сейчас при исчислении НДПИ в отношении концентратов, которые содержат драгметаллы, нельзя одновременно применять ставки НДПИ в размере 6% или 6,5%, а также разные значения рентного коэффициента Крента. Закон это исправит и установит единую ставку налога на добычу полезных ископаемых в размере 6%.
Стоимость концентратов и других полупроводников с несколькими драгметаллами будет определяться на основании средних цен на мировых рынках. Их рассчитывают федеральные органы исполнительной власти и публикуют на официальном сайте.
Закон вступит в силу через 180 дней после официальной публикации, но не раньше очередного налогового периода по НДПИ.
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