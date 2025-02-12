К программе долгосрочных сбережений можно будет подключиться на Госуслугах

Минфин предложил заключать договоры ПДС через портал Госуслуг. Он также готовит отмену вечной утраты софинансирования по программе долгосрочных сбережений.

Министерство финансов разрабатывает порядок заключения договора программы долгосрочных сбережений (ПДС) через Госуслуги, чтобы стимулировать граждан учувствовать в этой программе.

«Минфин России продолжит работу по стимулированию граждан участвовать в программе долгосрочных сбережений, в том числе внесением изменений в законодательство РФ. В частности, в настоящее время прорабатывается возможность заключения договора ПДС через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на ТАСС.

Действующим законодательством предусмотрено прекращение софинансирования договора ПДС от государства, если он был закрыт досрочно без наступления особой жизненной ситуации. Причем не только по тому счету, который был закрыт раньше установленного срока, но и по всем другим существующим и даже будущим договорам ПДС.

Проблему утраты софинансирования по ПДС Банк России ранее предлагал решить путем введения периода охлаждения в течение 30 дней.

Мы писали, что властям не удалось выполнить задачу Президента привлечь 250 млрд рублей по программе долгосрочных сбережений.