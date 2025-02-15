ФНС: восстановить пароль от личного кабинета налогоплательщика можно двумя способами

Иногда может не получаться войти в личный кабинет налогоплательщика через приложение и через сайт ФНС. Система может писать, что неверный пароль и обратитесь у налоговую. Но смены пароля не было.

При утрате пароля от личного кабинета его можно восстановить следующими способами:

Лично по заявлению на получение доступа

Его подают в любой налоговый орган по выбору (кроме территориальных органов ФНС, к функциям которых не относится взаимодействие с физлицами).

При этом физическое лицо в поле «Прошу» заявления выбирает реквизит «2 — выдать новый пароль для получения доступа к личному кабинету налогоплательщика» и представляет документ, удостоверяющий личность.

Электронным способом

Используют данные, ранее заполненные и сохраненные в ЛК ФЛ в разделе «Настройки профиля», где физлицо проставляет чекбокс параметра «Разрешить восстановление пароля по адресу электронной почты» в активное состояние, указывает номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты и самостоятельно задает контрольное слово длиной до 24 знаков

Получить доступ к личному кабинету без посещения налогового органа можно при наличии подтвержденной учетной записи на Госуслугах либо при личном обращении для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации.

Такие разъяснения даны в чате ФНС в Телеграм специалистом ведомства.