ЦБ подвел итоги 2024 года по фальшивым деньгам: есть рекорд

В России в 2024 году стали реже встречаться фальшивые рубли.

В 2024 году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на 1 млн банкнот в обращении приходится 1 фальшивка.

Всего в банковской системе было выявлено 8 240 штук поддельных российских банкнот и монет.

В основном подделывают купюры номиналом 5 000 рублей (64%) и 1 000 рублей (27%).

Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе, наименьшее – в Дальневосточном.

Также было выявлено 1 875 фальшивых банкнот иностранных государств. По-прежнему подавляющее большинство (93%) — это доллары США, сообщает ЦБ.